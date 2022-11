Meteo del week end in Italia: arriva la "goccia fredda", da venerdì 11 novembre è previsto l'ingresso di aria fredda che farà crollare le temperature

Il meteo del prossimo week end in Italia promette un brusco calo termico: arriva la “goccia fredda” con le previsioni incentrate sull’anticiclone saltate a causa dell’infiltrazione sulla penisola di aria gelida balcanica da est. La giornata clou sarà quella di venerdì 11 novembre.

Per le prossime ore è atteso un po’ di maltempo in Liguria e poi in estensione al Nord tuttavia senza fenomeni particolarmente significativi.

Italia, arriva la “goccia fredda”

L’Anticiclone è in fase di “rimonta” sul Mediterraneo ma in modo soft e si sta dirigendo verso Germania, Repubblica Ceca e l’Austria. E l’Italia? Noi stavolta staremo ai margini e saremo esposti ad est al gelo. In arrivo ci sono infiltrazioni fresche e umide dai vari fronti fra cui spicca quello orientale.

Nella serata di venerdì 11 novembre da lì arriverà una goccia fredda proveniente dai Balcani e intenzionata a “colpire direttamente il nostro Paese”.

La porta dell’Adriatico per l’ingresso del gelo

E le direttrici di marcia della perturbazione? Attraversando l’Adriatico nella notte tra venerdì e sabato. Meteoweb parla di “impressionante gradiente tra la goccia fredda italo-balcanica e l’alta pressione continentale”: Tutto questo mentre ci saranno delle anomalie termiche al suolo con valori impressionanti nell’Europa centro-settentrionale e scandinava: “Tra Danimarca, Svezia, Polonia e Paesi Baltici avremo uno sbalzo di +12°C rispetto alla norma”.