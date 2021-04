Meteo, il maltempo persiste fino a venerdì 23 aprile in tutta Italia

Stando alle ultime previsioni meteo sarà una settimana all'insegna del maltempo quella che sta per arrivare, con piogge e rovesci in tutto il Paese.

Meteo instabile almeno fino al prossimo venerdì, con piogge e rovesci sparsi su tutto il territorio nazionale. Sono queste le previsioni che attendono gli italiani per la settimana che sta per iniziare, con maltempo previsto fino al 23 aprile e la possibilità di spiragli di bel tempo per la fine del mese di aprile.

Meteo, maltempo fino a venerdì 23 aprile

Stando alle ultime previsioni, la circolazione ciclonica si farà sentire più in quota che al suolo e contribuirà a generare un’instabilità meteorologica che si mostrerà sul nostro Paese in due fasi distinte tra loro. La prima avrà un’azione più diretta sul nostro bacino con una circolazione depressionaria in quota, che sarà presente soprattutto a inizio della prossima settimana.

Successivamente questa verrà progressivamente assorbita dal flusso instabile principale nordeuropeo, anche se allo stesso tempo delle moderate ondulazioni provenienti dal Nord Europa raggiungeranno le zone del Mediterraneo centrale apportando nuove instabilità nei cieli italiani.

Questa prima fase interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali, oltre a quelle insulari e del Nordest

Verso la giornata di mercoledì 21 invece, i rovesci si concentreranno anche al Nord Italia, per poi spostarsi nuovamente al Centro e al Sud nelle giornata del 22 e del 23 aprile. Nonostante la possibilità di un miglioramento per il prossimo weekend rimane dunque confermato un tempo relativamente compromesso per diversi giorni o quasi una settimana ancora.