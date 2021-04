Previsioni meteo in Italia nel weekend del 17-18 aprile: tempo instabile, pioggia e temporali

Le previsioni meteo del weekend in Italia ci dicono che avremo a che fare con nuovi rovesci sparsi su tutte le regioni della penisola.

Le previsioni meteo del weekend in Italia prospettano instabilità e rovesci sulla maggior parte della penisola. Si attende la neve nelle regioni del Nord.

Previsione meteo del weekend in Italia

Ancora poca aria di primavera in Italia. Nel weekend di metà aprile avremo a che fare ancora con cambi repentini di temperature fredde e rovesci temporali, sulla maggior parte del Paese.

Proprio come accaduto durante l’intera settimana che ci accingiamo a salutare.

Il meteo del weekend: venerdì 16 aprile

A partire da venerdì 16 aprile, si assisterà a un peggioramento nelle regioni del Nord, in particolare sulle zone della pianura lombarda, Piemonte e Valle d’Aosta dove si attende addirittura nuova neve a partire dai 100 metri d’altezza.

Al centro si assisterà a piogge sparse con nubi soprattutto nel Lazio e in Abruzzo.

Spiraglio di sole e cielo più sereno, invece, in Toscana, Umbria e nelle Marche.

Venerdì 16 aprile, al Sud, in particolare in Calabria e Sicilia, continua il passaggio di nuvole e piogge. Nel resto del meridione si assisterà a un’estate nuvolisità con possibilità di precipitazioni anche in Campania, Basilicata e Puglia.

Il meteo del weekend: sabato 17 aprile

Qualche rasserenamento arriva nella giornata di sabato 17 aprile quando il maltempo si concentrerà a interessare solo la Sardegna e alcune zone dell’Arco Alpino.

Il resto della penisola, invece, vivrà una giornata soleggiata, nonostante alcuni nubi sparse un po’ ovunque.

Ancora possibili piogge e rovesci sui rilievi siciliani e degli Appennini. Grazie al cielo sereno e soleggiato in quasi tutto il Paese, assisteremo a un leggero aumento delle temperature in maniera omogenea.

Il meteo del weekend: domenica 18 aprile

Tempo nuovamente incerto per la terza domenica di aprile. Con l’Italia quasi tutta inserita in zona arancione, sarà possibile assistere a rovesci nelle regioni del Nord Italia e nuove possibili nevicate ad alta quota, a partire dai mille metri. La pioggia interesserà anche le aree del Piemonte, Liguria e parte dell’Emilia Romagna.

Anche al centro tornerà il maltempo insieme a piogge e temporali, soprattutto in Sardegna, regione che più di tutte vivrà un fine settimana all’insegna dei rovesci. Continueranno le piogge anche nelle aree meridionali: in Salento e in Sicilia, oltre che sull’Appennino.