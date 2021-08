Meteo, previsioni del 31 agosto: nubi e pioggia al Nord, temperature oltre la media al Sud

Nubi e piogge al settentrione e tempo ancora sereno nelle regioni meridionali: le previsioni del meteo per martedì 31 agosto.

Stando alle previsioni del meteo, martedì 31 agosto inizieranno a vedersi i primi sprazzi di autunno. Dopo un fine settimana caratterizzato dal bel tempo, fatta eccezione per qualche nube, i meteorologi ritengono che le regioni nord-orientali dovranno fare i conti con nuvole e piogge.

Al centro e al Sud il tempo sarà invece sereno o poco nuvoloso, con qualche fenomeno piovoso solo sull’Appennino campano e sulla Puglia.

Meteo, previsioni del 31 agosto: maltempo al Nord

Al settentrione sarà nuvoloso un po’ ovunque con nubi intense su Liguria, Emilia Romagna e regioni nord-orientali, con possibilità di rovesci locali o temporali nella notte e al primo mattino. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio si avranno invece rovesci e fenomeni temporaleschi sparsi che in serata rimaranno possibili su coste e immediato entroterra dell’Emilia-Romagna.

Sul resto delle regioni settentrionali sarà nuvoloso, con nubi più intense su Alpi e Prealpi, e temporali isolati associati nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in calo su quasi tutte le regioni e anche per le massime è previsto un leggero calo su coste venete ed Emilia Romagna.

Meteo, previsioni del 31 agosto: nubi anche al Centro, caldo al Sud

Per quanto riguarda l’Italia Centrale, secondo gli esperti il meteo sarà sereno sulla Sardegna salvo qualche addensamento soprattutto a nord.

In Toscana saranno presenti nubi intense che porteranno pioggia al mattino con isolati rovesci e temporali. Sulle altre regioni ci saranno nubi in aumento per l’intera giornata di martedì e temporali e piogge isolate su Umbria e le restanti aree interne e appenniniche.

Anche il meridione dovrà fare i conti con un cielo nuvoloso in Campania del Nord, Molise e Puglia settentrionale e con qualche pioggia occasionale su Molise e Appennino Campano.

In Sicilia, Calabria e Basilicata le temperature saranno invece in aumento anche se non toccheranno più le soglie delle precedenti settimane.

Meteo, previsioni del 31 agosto: in arrivo perturbazione atlantica

Il calo delle temperature e la presenza di nubi e piogge anticipano l’arrivo, a ridosso del weekend, di una perturbazione atlantica, la prima a carattere autunnale.Proprio alla vigilia del primo fine settimana di settembre riporterà parecchie nubi e precipitazioni che, dopo un inizio in Sardegna, raggiungeranno anche i settori alpini del Nordovest e parte del comparto tirrenico centrale, in particolare le coste laziali.