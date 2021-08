Meteo, previsioni per l’8 agosto: ultimi temporali al nord, in arrivo una nuova ondata di calore

Stando alle previsioni meteo di domenica 8 agosto, il nord Italia vedrà ancora molti temporali, mentre il centro ed il sud saranno abbracciati dal caldo.

Attenendoci alle previsioni meteo di domani, domenica 8 agosto 2021, le Regioni del nord d’Italia saranno ancora abbracciate dal maltempo e dai temporali, anche piuttosto violenti. Purtroppo questo cattivo tempo è dovuto ad una profonda circolazione ciclonica nell’Adriatico, che manda verso le nostre regioni settentrionali estreme masse d’aria fresche ed instabili.

Dunque, le Regioni del Nord saranno quelle con il più alto rischio di pioggia. Tuttavia, il resto del Paese continuerà ad essere invece abbracciato da una sfera calda anticiclonica di origine africana.

Previsioni meteo domenica 8 agosto 2021: Italia divisa in due

Le previsioni di domani, domenica 8 agosto, indicano con precisione che i temporali a carattere sparso molto probabilmente bagneranno le Alpi e le Prealpi, soprattutto durante la mattinata.

C’è, però, da dire che a quanto sembra nel corso del pomeriggio il tempo andrà a stabilizzarsi in maniera definitiva.

Per quanto, invece, concerne il centro Italia e le Regioni del sud, qui avanzerà sempre di più l’anticiclone africano: è, infatti, garantito tempo soleggiato, asciutto e tanto caldo.

Previsioni meteo domenica 8 agosto 2021: temporali al nord

Soltanto il Nord, quindi, sarà ancora attraversato da questa instabilità, in particolar modo come prima accennato i settori alpini e localmente su quelli prealpini, con locali rovesci e occasionali temporali.

É, quindi, consigliato a chi abita in queste zone di non uscire di casa senza l’ombrello in borsa. Una buona notizia riguarda le temperature, le quali da domani saranno in aumento, massime tra 31 e 36.

Previsioni meteo domenica 8 agosto 2021: anticiclone africano al sud, temperature oltre i 40 gradi

L’anticiclone africano nel frattempo torna ad allargarsi con forza su tutte le regioni peninsulari e sulla Sardegna. Sarà in questo caso una domenica nella quale, invece, dell’ombrello è consigliabile portare con sè gli occhiali da sole e una bottiglia di acqua fresca, fatta eccezione per alcuni annuvolamenti previsti in Toscana e lungo l’Appennino.

Le temperature al centro saranno stazionarie, massime tra 32 e 37. Mentre al sud saranno già da domani in aumento, massime tra 36 e 41.

Certamente la buona notizia è che dalla prossima settimana il caldo africano tornerà in tutta l’Italia. Si prospetta, dunque, un Ferragosto bollente per tutti coloro che passeranno le vacanze in Italia.