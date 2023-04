Metodo Sorrentino, l'intervista al dietologo dei vip: "Ecco cosa mangia Barbara d'Urso"

L'esperto di nutrizione racconta in una nuova intervista com'è possibile che la conduttrice sia così in forma

Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi Romani. Il detto è ovviamente attualissimo anche oggi: sappiamo infatti che la salute mentale passa anche e soprattutto per quella del corpo, che dovrebbe essere sempre mantenuto in moto con un’attività fisica frequente e con una dieta sana e bilanciata. Ne sa qualcosa anche una conduttrice come Barbara d’Urso, che superati i 60 anni sembra ancora una ragazzina e ha un fisico invidiabile. Ma qual è il suo segreto? A quanto pare la presentatrice segue una dieta strutturata su misura dal noto dietologo Nicola Sorrentino, che in una recente intervista ha spiegato il suo metodo.

In cosa consiste il metodo Sorrentino per dimagrire?

Intervistato dal Corriere della Sera, il dietologo ha spiegato che in sostanza una dieta non dovrebbe per lui essere una tortura da sottoporre ai pazienti, bensì un’occasione per mangiare soprattutto meglio e in modo più equilibrato, ma senza eccessive rinunce. A proposito ha commentato:

L’alimentazione non è uguale per tutti e in generale quella corretta dice che dobbiamo introdurre almeno il 50% di carboidrati, meglio se cereali integrali come pasta, pane e riso.

Per quanto riguarda certi prodotti che solitamente spaventano i pazienti durante una dieta per il loro contenuto di carboidrati (un elemento nutrizonale che in realtà non ha di per sé effetti negativi, anzi tutto il contrario!) Sorrentino ha dichiarato:

Una dieta non deve essere una tortura. Se un paziente ama la pasta, può mangiarla, condita con un sugo di verdure leggero, gustoso. Non dico una carbonara o una amatriciana, ma una pasta con i broccoli o i peperoni. Meglio ancora con i legumi (ceci, fagioli, lenticchie), piatti salutari, che saziano e apportano tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

Via libera anche ad un piatto molto amato e molto calorico come la pizza. Anche qui ovviamente il medico ha dovuto fare doverose precisazioni:

La pizza va fatta con ingredienti di ottima qualità, con il lievito madre e una farina di grani antichi, in modo che non dia problemi digestivi. Non deve essere una pizza con doppio, triplo stato di formaggio, bensì arricchita da verdure.

Anche la carne andrebbe consentita, seppure sia importante non venga condita con ingredienti troppo grassi o calorici: meglio dunque abbinarla a dei pomodorini, o alle spezie.

Ecco cosa mangia Barbara d’Urso

Il medico, che segue diverse celebrità, ha poi avuto modo di raccontare qualche aneddoto legato ad alcuni dei suoi clienti. Uno dei più celebri è la presentatrice di Pomeriggio 5, riguardo la quale ha rivelato: