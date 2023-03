Negli studi di Pomeriggio 5 c'è stata una lite furiosa: ecco le persone coinvolte

La lite a Pomeriggio 5 è stato un durissimo botta e risposta tra due ospiti che non hanno usato mezzi termini o filtri per attaccarsi e replicare. Barbara D’Urso ha anche provato a placare le due litiganti, ma loro hanno continuato. Dopo il caos, fortunatamente, è tornata la tranquillità in studio.

Negli studi di Pomeriggio 5 c’è stata una lite furiosa: ecco come è iniziata

Le due persone coinvolte sono Guendalina Tavassi e Patrizia Groppelli. La Tavassi stava raccontando di ciò che le è accaduto a causa di alcune sue dichiarazioni sulla sua vita sessuale: la giovane influencer è stata bandita da una struttura per famiglie. Le sue parole sono state:

“Come l’hanno fatto con me potrebbero farlo con altri per religione, provenienza o colore della pelle. Sono stata bandita da tutti i resort di quella catena. Mi hanno anche diffidato a parlarne. Il mio era un intervento ironico a Le Iene, nulla di scabroso”.

Immediatamente è arrivata la replica di Patrizia Groppelli, che non ci ha pensato due volte per attaccare la Tavassi. Ecco cosa ha detto:

“Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare e se poi ci ripensano possono farlo. C’è tanta gente che si merita più di te di andare gratis in questi alberghi. Essere influencer significa anche dare il buon esempio”.

La replica della Tavassi e le parole della Groppelli

Dopo quelle parole c’è stato il panico perché la Tavassi ha replicato:

“E io che cattivo esempio ho dato? Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo”.

Barbara D’Urso ha fatto di tutto per calmare le due ospiti, ma la Groppelli, sentendosi minacciata, ha detto alla D’Urso:

“Ti rendi conto cosa ha detto quella? Dice che non merito di stare su questa sedia. Non sono una raccomandata, lei è come il fratello, due bulletti“.

La situazione, dopo pochissimo tempo, è tornata alla normalità, ma la Groppelli ha continuato a sostenere di essere sempre sotto attacco affermando: