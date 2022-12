Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: "E' arrivata una denuncia, ma non mi spavento"

Da tempo, Pomeriggio 5 si occupa del caso di Lando Buzzanca, ricoverato in una clinica romana.

Nel corso dell’ultima puntata, Barbara D’Urso ha annunciato che al suo programma del cuore è arrivata una denuncia.

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata a parlare del caso di Lando Buzzanca. Il programma pomeridiano di Canale 5 si occipa da tempo delle condizioni dell’attore, ricoverato in una clinica romana perché necessita di assistenza h24.

Questo loro indagare, però, ha fatto infuriare qualcuno che ha fatto recapitare a tutta la redazione una bella denuncia.

Barbara, introducendo il blocco di Buzzanca, ha dato la parola ad Enrica Bonaccorti. Quest’ultima ha iniziato a parlare di Lando, ma la D’Urso si è vista costretta a bloccarla. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato:

“Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene tutti qui ma vi prego di non parlare e vi spiego perché. Addirittura chi non ha avuto voglia, diciamo così, in diretta e dire la propria versione, ha ritenuto più opportuno… vediamo se uso le parole giuste. Ha ritenuto più opportuno… diciamo che la persona dalla quale è partita tutta l’indagine, chiamiamola così, e che ha diciamo ha fatto discutere finendo su tutti i giornali che hanno parlato di questa cosa che forse poteva essere finta. Non sto dicendo cosa e chi. Ecco, questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire ‘non è vero smentisco le accuse che mi vengono mosse’, ha preferito un modo diciamo un pochino più… Cioè ha fatto una sorta di diffida, querela, nemmeno lo so e non mi interessa comunque”.