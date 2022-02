Michael Bublé papà per la quarta volta: l'annuncio emoziona i fan.

Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta. L’annuncio arriva dallo stesso artista canadese, che ha scelto di rendere pubblica la notizia con il video del suo nuovo brano intitolato I’ll Never Not Love You. Nel filmato in questione, la compagna Luisana Lopilato appare con un pancione pronunciato.

Michael Bublé papà per la quarta volta

Bebè in arrivo in casa di Michael Bublé e della moglie Luisana Lopilato. Il cantante e la sua dolce metà sono già genitori di tre figli: Noah di 8 anni, Elias di 6 e Vida di 3. L’annuncio arriva dallo stesso artista canadese, che ha deciso di rivelare la bella notizia ai fan in un modo unico e romantico. In vista dell’uscita del nuovo brano intitolato I’ll Never Not Love You, che è il sequel di Haven’t Met You Yet del 2009, Michael ha consentito alla moglie incinta di comparire nel video della canzone.

Un annuncio romantico e indimenticabile

Bublé e la Lopilato hanno scelto di annunciare al mondo l’arrivo del quarto figlio con un video che passerà alla storia. I due si sono conosciuti proprio sul set di Haven’t Met You Yet, quindi quale modo migliore di rivelare la bella notizia con il sequel del brano? Grazie a quella canzone è iniziata la loro bellissima storia d’amore e oggi, l’arrivo del quarto figlio, non fa altro che confermare il sentimento che li lega.

Le prime parole di Michael Bublé e Luisana

Sposati dal 2011 e genitori di tre pargoli, Michael e Luisana non vedono l’ora di accogliere in famiglia il quarto figlio. “I’ll Never Not Love You 2.22.22“, ha scritto Bublé accanto ad un poster vintage in cui appare la sua dolce metà. La Lopilato ha così commentato: