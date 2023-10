Lutto nel mondo del food: è morto Michael Chiarello. Lo chef italo-americano, volto amato di Food Network, aveva 61 anni ed è deceduto a causa di uno shock anafilattico.

Michael Chiarello è morto: addio allo chef di Food Network

Michael Chiarello, rinomato chef italo-americano e volto noto di Food Network, è morto all’età di 61 anni. Il decesso, reso pubblico dal Gruppo Chiarello, è avvenuto sabato 7 ottobre 2023, presso il Queen of the Valley Medical Center di Napa, a causa di uno shock anafilattico.

Michael Chiarello è morto: l’annuncio della famiglia

Stando a quanto fatto sapere dal Gruppo Chiarello, Michael è morto a seguito di una grave reazione allergica che ha scatenato uno shock anafilattico. Sul comunicato della famiglia dello chef 61enne si legge:

“Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato capofamiglia Michael. La sua genialità culinaria, la sua inesauribile creatività e il suo impegno indomabile verso la famiglia erano al centro del suo essere. Ha unito le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, creando ricordi indelebili attorno al tavolo. Il suo lascito vivrà per sempre nell’amore che ha messo in ogni piatto e nella passione che ha instillato in tutti noi per assaporare i sapori della vita”.

Chi era Michael Chiarello?

Classe 1962, Michael Chiarello è nato a Red Bluff. Ha aperto il suo primo ristorante, Tra Vigne nella Napa Valley, nel 1987. In seguito ne sono nati altri, come: Bottega, Ottimo e Coqueta. Nel 1999, inoltre, ha inaugurato la Chiarello Family Vineyards, azienda dedicata alla produzione del vino. Grazie alla sua bravura, è ben presto approdato in tv: da PBS a Food Network, passando per Cooking Channel. Il suo programma Easy Entertaining With Michael Chiarello, in onda per 10 stagioni su Food Network, ha ottenuto un Emmy. Inoltre, è stato anche giudice di format di successo, come Top Chef e Top Chef Masters.