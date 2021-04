Michela Coppa è incinta: “Non sono stati mesi facili”

La showgirl Michela Coppa aspetta il primo figlio: nel suo annuncio via social ha svelato di aver vissuto momenti difficili all'inizio della gravidanza.

La showgirl Michela Coppa ha annunciato via social di aspettare un bebè. L’ex letterina di Passaparola ha confessato di aver vissuto mesi non semplici a causa della gravidanza.

Michela Coppa è incinta

Con enorme gioia Michela Coppa ha annunciato che sarà presto mamma per la prima volta: la showgirl e il suo compagno, Christian Milia, aspettano il primo bambino.

Da circa due settimane la showgirl è entrata nel quarto mese, e lei stessa ha dichiarato che durante i primi mesi di gravidanza avrebbe vissuto delle difficoltà: “Vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare”, ha scritto nel suo post via social, che ha subito fatto il pieno di like da parte di amici e colleghi.

Tra coloro che hanno fatto gli auguri e le congratulazioni alla showgirl per la sua prima cicogna in arrivo vi sono state anche le amiche Elena Santarelli, Cristina Chiabotto e Cristina Marino.

Per il momento Michela Coppa non ha rivelato il sesso del bebè nel il nome che avrebbe scelto, ma a quanto pare il piccolo (o la piccola) dovrebbe nascere alla fine dell’estate.