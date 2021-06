Michele Merlo: il doloroso messaggio d’addio di mamma Katia

Con un messaggio straziante, mamma Katia ha deciso di salute il figlio Michele Merlo, scomparso a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante

Salutare per sempre il proprio figlio è senza dubbio una delle cose più strazianti e incomprensibili che possano accadere nella vita. La signora Katia, insieme al marito Domenico, si sono trovati a vivere tale momento drammatico dopo la scomparsa di Michele Merlo.

Il giovane cantautore, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato stroncato a soli 28 anni da una leucemia fulminante, che gli ha provocato un’emorragia cerebrale che lo ha portato alla morte.

Michele Merlo: lo straziante saluto della mamma

Già da qualche giorno Michele stava molto male, ma nonostante ciò era stato rimandato a casa dal pronto soccorso. I medici non avevano capito che si trattava di qualcosa di grave, fino a che il giovane artista non è stato nuovamente trasportato d’urgenza in ospedale a seguito dell’emorragia cerebrale.

Un intervento chirurgico immediato non è riuscito a risolvere la situazione e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La notizia del suo decesso ha di fatto gettato nella più completa disperazione amici e colleghi, nonché i tanti fan di Mike Bird.

Proprio in queste ore, la mamma di Michele Merlo ha deciso di salutare il promettente figlio con un messaggio a dir poco toccante sui social. Queste le sue parole comparse sotto a un post di Instagram: «Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! Ok? Sarai sempre la mia vita, mamma Katia».