Nelle ultime ore anche le redazioni di Amici e di X-Factor hanno voluto inviare un messaggio e Michele Merlo, ricoverato in gravi condizioni.

Continua l’angoscia del mondo dello spettacolo per le condizioni di salute di Michele Merlo, il cantante 28enne ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per una leucemia fulminante che gli ha causato un’improvvisa emorragia cerebrale. Nelle ultime ore infatti, sia la redazione di Amici che quella di X-Factor hanno voluto inviare un messaggio di pronta guarigione al ragazzo, che in passato partecipò a entrambe le trasmissioni.

Michele Merlo, il messaggio di Maria De Filippi e della redazione di Amici

“Forza Mike, siamo con te!” recita il breve messaggio della redazione di Amici e di Maria De Filippi che è stato pubblicato sui social, mentre sul profilo di X-Factor si legge: “Abbiamo appreso con dolore delle condizioni di salute di Michele Merlo.

Siamo vicini a lui e alla sua famiglia. Forza Mike“.

Numerosi anche i messaggi da parte dei collegi del mondo dello spettacolo, come quello pubblicato da Emma Marrone: “Forza amico mio! Non mollare Cuore rosso Ti voglio bene Michele!”. “Leggo che Mike Bird, Michele Merlo, sta lottando tra la vita e la morte.

Un ragazzo della mia età ancora pieno di sogni. Una preghiera per lui”, ha scritto invece Giulia Salemi.

Michele Merlo, il messaggio dell’ex rivale Riccardo Marcuzzo

Nelle ore successive al ricovero del ragazzo è giunto anche il messaggio di Riccardo Marcuzzo, che di Merlo era il rivale nell’edizione di Amici del 2017. Il cantante di Segrate, noto con lo pseudonimo di Riki, ha dichiarato: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te“.