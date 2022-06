Michelle Hunziker a spasso per Milano. E con la borsa di Trussardi...

Michelle Hunziker in forma smagliante a spasso per le vie del capoluogo lombardo: nella passeggiata della conduttrice a Milano spunta però un indizio

Michelle Hunziker fa la turista per la ‘sua’ Milano. La ex moglie di Trussardi ed Eros Ramazzotti nelle scorse ore è stata pizzicata dai paparazzi nel capoluogo lombardo. Come al solito la forma è eccezionale e il look impeccabile, è la solita splendida Michelle.

Trussardi sempre con Michelle

Dopo la recente separazione dall’imprenditore e la frequentazione ormai nota con l’ex gieffino Giovanni Angiolini Michelle si è ripresa la facciata di varie copertine rosa. I fotografi hanno beccato la presentatrice di Striscia la notizia per le strade di Milano mentre, sfoggiando un look casual ma allo stesso tempo elegante, ha deciso di portarsi dietro anche un accessorio molto speciale: una borsetta firmata Trussardi!

Hunziker e Angiolini, è amore

Ormai non ci sono più molti dubbi riguardo alla fiamma scoccata tra Michelle Hunziker e l’ex gieffino Giovanni, da molti etichettato come il medico più bello d’Italia. I due piccioncini sono stati catturati dagli obiettivi dei fotografi in varie occasioni e anche le classiche smentite di rito non avrebbero più poi tanto senso. La scintilla è scoppiata.

La separazione dall’imprenditore

I cerotti al cuore di Michelle sono stati piazzati delicatamente da Angiolini, nonostante la ferita del matrimonio terminato con Trussardi sia ancora aperta per la Hunziker.

Il rapporto tra la conduttrice e l’ex marito è naufragato dopo otto anni di nozze.