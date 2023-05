Michelle Hunziker è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto a dir poco bollente e che ha fatto il pieno di like.

Michelle Hunziker: la foto bollente

Appena un mese fa Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta e in queste ore, sui social, la showgirl ha conquistato tutti con il suo fisico da capogiro e un seducente abito rosso monospalla. “Non chiamatela nonnina…”, ha scritto qualcuno tra i suoi fan, mente tanti altri lodavano la perfetta forma fisica della showgirl e la sua bellezza da urlo. Alcuni giorni fa Michelle Hunziker ha parlato personalmente ai fan dei segreti della sua forma fisica e, nelle ultime settimane, si è mostrata più felice che mai accanto al suo primo nipotino, il piccolo Cesare. Il bambino è il frutto dell’unione tra sua figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza ed è nato il 30 marzo in una prestigiosa clinica svizzera. Michelle Hunziker ha espresso pubblicamente tutto il suo entusiasmo per l’arrivo del suo primo nipote. Anche il suo ex marito, Eros Ramazzotti, è entusiasta l’arrivo del suo primo nipote e lui e Michelle Hunziker si sono mostrati pubblicamente via social mentre tenevano teneramente in braccio il piccolo appena nato.