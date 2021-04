Michelle Hunziker esagera con il fotoritocco, ma i fan se ne accorgono

Michelle Hunziker è stata costretta a rimuovere un suo scatto social dopo che in molti si sono accorti del suo foto ritocco esagerato.

Michelle Hunziker ha postato alcune immagini sui social per mostrare ai fan il suo look ma in tanti si sono accorti che la showgirl avesse decisamente esagerato con il fotoritocco.

Michelle Hunziker: la foto ritoccata

Michelle Hunziker è stata costretta a cancellare una serie di scatti da lei postati sui social dopo che in tanti tra i suoi fan le hanno fatto notare (anche in malomodo) che le foto fossero ritoccate.

Molti hanno apertamente criticato la showgirl affermando che sarebbe già bellissima al naturale e che non avrebbe alcun bisogno di ritoccare le sue foto per apparire più bella. Dopo le critiche Michelle Hunziker ha deciso di cancellare gli scatti incriminati e ha scritto in un post: “Ecco la Gallery di foto del look.. non ritoccate e senza filtri!!! L’altra l’ho archiviata! Forse mi era partito il ditino mentre la sistemavo.

Ammazza quanto siete “sagaci e attentiiiiii” mai più “Facetune””, ha scritto ironica la showgirl.

Michelle Hunziker non è certo la prima vip ad essere finita nell’occhio del ciclone per aver esagerato con il fotoritocco nei suoi scatti sui social: come lei anche Naomi Campbell, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e molte altre vip sono state travolte da una valanga di critiche per lo stesso motivo. Nonostante questo Michelle Hunziker si è più volte espressa in sostegno di sua figlia Aurora, che sui social ha cercato di essere un esempio positivo per quanto riguarda il body positivity e l’accettazione di sé: la ragazza si è mostrata più volte senza make up o senza nascondere i segni dell’acne sul viso, e Michelle Hunziker le ha sempre espresso il suo orgoglio.