Michelle Hunziker: Giovanni Angiolini bacia il suo lato B e i fan approvano. Lo scatto è virale.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini procede alla grande, tanto che sono già andate in scena le presentazioni in famiglia. Stando alle ultime paparazzate, la passione che li lega è alle stelle: lo scatto del chirurgo che bacia il lato B della conduttrice svizzera è virale.

Michelle: Giovanni bacia il suo lato B

Passano gli anni, ma il lato B di Michelle Hunziker continua ad essere perfetto, come ai tempi della pubblicità del brand d’intimo Roberta. Lo sa bene il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini che è stato pizzicato mentre bacia il sedere della conduttrice svizzera. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in Sardegna, tra un tuffo in mare e qualche attimo decisamente bollente.

Michelle e Giovanni: estate rovente

L’estate rovente di Michelle e Giovanni è appena iniziata. E’ la prima che passano insieme e sembra che ci siano tutti i presupposti per una lunga storia d’amore. La Hunziker ha già conosciuto i familiari e gli amici di Angiolini, tanto che è stata anche a cena con loro. Il bel chirurgo sardo sarà l’uomo giusto? Stando a quanto sostiene il settimanale Chi ha tutte le carte in regola, visto che ha imparato dagli errori degli uomini che l’hanno preceduto.

Giovanni approva il legame tra Michelle ed Eros

Sul settimanale Chi si legge:

“Giovanni ha fatto tesoro degli errori di chi l’ha preceduto. Sa che per Michelle è importantissimo il rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti, e non lo ostacola”.

Proprio qualche giorno fa, infatti, è uscito il video dell’ultima canzone di Eros e sia la Hunziker che la figlia Aurora sono protagoniste.

Dopo 26 anni è stato bellissimo rivederli tutti e tre insieme e, soprattutto, felici del loro rapporto.