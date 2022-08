Michelle Hunziker, il look per la gita in campagna è country: like dai fan

Michelle Hunziker, il look per la gita in campagna è country: i fan lo eleggono come miglior outfit dell'autunno 2022.

Mentre il gossip sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti impazza, Michelle Hunziker ha deciso di concedersi una gita in campagna. La conduttrice svizzera ha sfoggiato un look country che, anche se per poco tempo, ha distolto l’attenzione dei fan dalla cronaca rosa.

Michelle Hunziker: il look per la gita in campagna

Il prossimo gennaio, Michelle Hunziker diventerà nonna per la prima volta. La primogenita Aurora, avuta nel corso del matrimonio con Eros Ramazzotti, è incinta. Mentre la cronaca rosa si batte per immortalare il pancione della bella Aury, la conduttrice svizzera ha deciso di concedersi una gita in campagna con le pargole Sole e Celeste, nate dall’unione con Tomaso Trussardi. Per l’occasione, Michelle ha sfoggiato un look country che ha fatto impazzire i fan.

Il look country di Michelle Hunziker

La Hunziker è arrivata nel noto agriturismo Ferdy Wild, situato nel bergamasco, con un outfit del tutto in linea con l’ambiente. Tra passeggiate nei boschi e giochi con le caprette, Michelle ha anche trovato il tempo per farsi immortalare. La conduttrice svizzera ha sfoggiato un maxi abito bianco e bordeaux, un modello decorato all-over con una intricata stampa geometrica. Maniche a palloncino, scollo a V e gonna lunga: lo stile country è servito.

Lo stile campestre di Michelle piace ai fan

Il look per la gita in campagna non sarebbe completo senza un bel paio di camperos color tabacco, con stampe laterali in rosso, giallo e bianco. Infine, ha scelto una bella collana con ciondolo a cuore e ha raccolto i capelli con uno chignon realizzato con lo scrunchie anni ’90. Neanche a dirlo, i fan hanno apprezzato lo stile campestre di Michelle, eleggendolo come outfit migliore dell’autunno 2022.