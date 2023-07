Michelle Hunziker: l'inaspettata promessa fatta a Diletta Leotta

Michelle Hunziker è stata ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante, dove ha raccontato alcuni dettagli sulla maternità e ha fatto un’inaspettata promessa alla collega.

Michelle Hunziker: la promessa fatta a Diletta Leotta

Ora che manca sempre meno alla nascita della sua prima figlia (il cui arrivo è atteso per metà agosto) Diletta Leotta ha avuto modo di ospitare all’interno del suo podcast, Mamma Dilettante, l’amica e collega Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è diventata nonna per la prima volta nel marzo scorso e ha confessato alcuni dettagli e retroscena sulla gravidanza e la maternità. Diletta Leotta le ha anche dedicato un post sui social (con una loro foto insieme) specificando che la conduttrice le avrebbe fatto una promessa: “Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!”.

Michelle Hunziker non ha fatto segreto di aver assistito al parto di sua figlia Aurora Ramazzotti, che a marzo l’ha resa nonna per la prima volta. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni e sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e sul suo rapporto con il nipote.