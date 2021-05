Michelle Hunziker: l’incredibile rivelazione su Eros Ramazzotti

Da coppia da sogno degli anni 90, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno appassionato milioni di fan fino alla sconvolgente rottura

La storia tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è nata durante un concerto di lui, diventando sostanzialmente il sogno per milioni di adolescenti degli anni Novanta. Era per la precisione il 1996 a Milano e fra i due scoppiò un vero e proprio colpo di fulmine.

Poco dopo ci furono le nozze e la nascita di Aurora, facendoli così diventare la famiglia perfetta per eccellenza: bellissima, famosa e amata dal pubblico. Tuttavia tale favola è purtroppo finita qualche anno dopo. Oggi entrambi hanno due vite separate e si sono costruiti dei nuovi affetti.

Michelle torna a parlare di Eros

Durante una recente intervista al Maurizio Costanzo Show, Michelle Hunziker ha dunque deciso di rivelare i veri motivi di quella rottura.

All’epoca molto giovane e con la paura di ricevere una delusione d’amore, la bionda showgirl svizzera decise letteralmente di fuggire da Eros, raggiungendo al volo un paesino nella provincia bolognese.

ragazzi ma che belli erano Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? pic.twitter.com/ySMkoEsK34 — ً🧈 (@RAINB0SE0K) October 3, 2017

“Presa dal panico ho preso il treno e sono scappata, convinta di essere per lui solo una delle tante groupies, che non potevo interessargli davvero”. La conduttrice ha poi aggiunto altri particolari un po’ più leggeri precisando che il cantante era talmente innamorato di lei, che andò in tutti i bar del paese per cercarla. Insomma, la loro resta una bellissima storia, che la stessa Michelle ricorda con molta emozione. Oggi a tenerli comunque uniti è l’immenso amore per la loro splendida primogenita.