Michelle Hunziker mostra la sua nuova casa: “Ho conquistato la libertà”

Michelle Hunziker ha mostrato su Instagram la sua nuova casa e secondo alcuni ha lanciato una frecciatina a Tomaso Trussardi: ecco i dettagli.

Aria di cambiamento per Michelle Hunziker, che su Instagram ha mostrato ai followers alcune immagini della sua nuova casa. In molti non hanno potuto far a meno di sottolineare che la Hunziker avrebbe lanciato una frecciatina al suo ex marito Tomaso Trussardi.

Ecco i dettagli.

Michelle Hunziker mostra la sua nuova casa: “Mi accoglie e mi abbraccia”

La poliedrica e talentuosa Michelle Hunziker, nella giornata di sabato 5 novembre 2022, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video speciale.

Nel video in questione, la Hunziker mostra la sua nuova casa di Milano e a corredo del video scrive:

“La cosa più bella di un viaggio, è il ritorno a casa. Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo, è come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia. Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido”.

Michelle Hunziker e la ripartenza dopo la fine del matrimonio con Trussardi

Nel video condiviso su Instagram, la Hunziker ha mostrato ai suoi followers alcuni dettagli dell’arredamento della sua nuova casa e a tal proposito ecco cosa ha scritto:

“Il suo profumo avvolgente di oli essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano, mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre”.

Dopo la fine del matrimonio con Trussardi, Michelle è pronta a ripartire da se stessa e a godersi la sua nuova vita e la sua nuova casa, rigorosamente circondata dall’amore delle sue figlie.

La possibile frecciatina rivolta a Trussardi: “Ho conquistato la libertà”

Dopo aver letto attentamente le parole scritte da Michelle Hunziker, il popolo dei social non ha potuto far a meno di sottolineare come alcune di queste potrebbero costituirsi come una vera e propria frecciatina rivolta a Tomaso Trussardi.

Ecco nello specifico quali sono le parole pronunciate dalla Hunziker, che potrebbero essere rivolte a Trussardi: