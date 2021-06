La showgirl svizzera con cittadinanza italiana, Michelle Hunziker, ha rivelato per quale squadra tiferà durante la partita degli Europei Italia-Svizzera.

La showgirl Michelle Hunziker, di origini svizzere, ha rivelato per quale squadra tiferà durante la partita degli Europei Italia-Svizzera.

Michelle Hunziker, quale squadra tiferà: Europei Italia-Svizzera

Nella serata di mercoledì 16 giugno, alle ore 21:00, verrà disputato presso lo stadio Olimpico di Roma il match Italia-Svizzera che, a soli sei giorni dall’inizio degli Europei, potrebbe garantire alla nazionale italiana guidata da Roberto Mancini di qualificarsi per gli ottavi del campionato.

In vista della partita, la showgirl svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker ha postato una storia sul suo account Instagram ufficiale rivelando per quale delle due squadre ha deciso di fare il tifo.

L’ex modella, infatti, è fortemente combattuta tra le sue origini che affondano in Svizzera e la vita che ormai si è costruita in Italia.

Michelle Hunziker, quale squadra tiferà: “Italia o Svizzera? Ho il cuore diviso a meta”

In relazione al messaggio pubblicato sul social Instagram dalla donna a poche ore dal fischio d’inizio della partita, Michelle Hunziker ha ammesso, dinanzi a circa 5 milioni di followers, di essere estremamente emozionata per il match Italia-Svizzera e di sentirsi molto combattuta tra i due Paesi.

A questo proposito, la showgirl ha spiegato: “Tutti parlano della partita di stasera tra Italia Svizzera. Siamo tutti con il fiato sospeso e la sottoscritta è con il cuore spezzato.

Chi tiferò questa sera? È veramente tosta. Io sono l’unica svizzera che è venuta a fare il pieno in Italia, per cui all’Italia devo tutto. Ho il mio cuore e la mia anima che appartengono a questo Paese. Eppure, non posso negare di aver avuto un ottimo imprinting e una bellissima infanzia in quel meraviglioso Paese che è la Svizzera”.

Proseguendo con le stories di Instagram legate alla partita degli Euro 2020, poi, Michelle Hunziker ha confessato di sentirsi quasi come “una madre che vede sfidarsi due figli”.

Infine, l’ex modella ha ammesso che, a prescindere dall’esito del match, lei sarà ugualmente felice: “Se vince l’Italia sono felice e sono la prima a festeggiare. Se vince la Svizzera non è che sono triste. Basta sempre affrontare la cosa in maniera positiva”.

Le stories di Instagram di Michelle Hunziker sono state commentate dal collega di Striscia la Notizia Pinuccio, nome d’arte di Alessio Giannone, che ha scritto: “Michelle Hunziker, lo so, siamo amici, non ti arrabbiare, ma anche se arrivare secondi va bene lo stesso”.

La donna, allora, ha risposto sollevando dubbi sulla previsione del collega: “Caro Pinuccio, rispondi. Ma tu sei sicuro al 100% di quello che dici? Io non ne sarei così sicuro, vedremo…”.

Michelle Hunziker, quale squadra tiferà: la confessione

Infine, nonostante il cuore spaccato a metà tra le due Nazioni, con la sua ultima storia Instagram, Michelle Hunziker ha rivelato la sua preferenza: prima, infatti, ha condiviso alcune foto che la ritraggono in Svizzera, associate alla didascalia “In Svizzera c’è una parte di me”.

Subito dopo, tuttavia, la conduttrice ha deciso di citare Rino Gaetano con la famosa Ma il cielo è sempre più blu, rivelando finalmente: “Il mio cuore alla fine batte per l’Italia. Forza!”.