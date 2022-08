Michelle Hunziker torna a Bergamo e sfoggia un look bon ton

Tornata dalle vacanze, Michelle Hunziker si è mostrata in un look bon ton con protagonista un miniabito rosa confetto firmato Moschino.

Dopo qualche settimana di vacanza passata in splendide località balneari, Michelle Hunziker è tornata nella sua Bergamo, dove ha passato la giornata con la mamma Ineke tra trattamenti e creme di bellezza.

Michelle Hunziker a cena a Bergamo Alta sfoggia un look bon ton

La showgirl ha poi passato la serata in compagnia dell’amica Benedetta Baracchi cenando al ristorante Pianone, a Bergamo Alta, dove ha sfoggiato un look bon ton ispirato dalla Barbie mania che sembra aver contagiato tutti nel 2022.

L’abito è firmato Moschino

Dopo una stagione televisiva all’insegna di tubini aderenti e abiti di pelle, Michelle Hunziker ha voluto rivoluzionare il proprio look con il minidress rosa confetto di Moschino: gonna a ruota decorata con tasche tono su tono a forma di cuore, corpino con colletto Peter Pan e bottoncini.

Sul web, il capo viene venduto a 900 euro.

La showgirl ha mostrato la cover personalizzata

Il tutto, accompagnato da un elegante mezzo raccolto che metteva in risalto il viso e, come rivelato dal selfie allo specchio, da una cover dello smartphone personalizzata con le iniziali MH in coccodrillo.

Leggi anche: Fabio Colloricchio papà per la prima volta: la reazione di Nicole Mazzocato

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli contro gli haters: “Se tutto questo è urticante, quella è la porta”