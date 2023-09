Migranti, Piantedosi annuncia la prima struttura per richiedenti asilo: "Una scommessa"

Sarà a Pozzallo e diverrà attiva già da domenica 24 settembre. L’annuncio della realizzazione di una struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri è arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il capo del viminale ha tenuto a spiegare a questo proposito che l’esecutivo farà in modo che “si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l’esistenza dei presupposti di status di rifugiato”.

Migranti, Piantedosi: “Un Cpr in ogni regione”

Il ministro ha affrontato un altro nodo cruciale, ossia quello dei Cpr (Centri di Permanenza per il rimpatrio degli immigrati. Questi ultimi potrebbero essere dislocati in modo che ce ne sia uno in ogni regione, ma per ora rimane un’ipotesi. Il sottosegretario Molteni ha messo in evidenza che, a fronte del raddoppio dei Cpr, sarà necessario procedere con il “potenziamento delle forze dell’ordine che vigilano nelle strutture: servirà quindi aumentare le assunzioni, ma sarà utile anche riportare a 7mila unità i militari impegnati nelle città per l’operazione Strade sicure, dopo il taglio di 2mila operato dal governo Conte 2…”

Cosa prevede la direttiva dell’UE

Non ultimo Piantedosi ha sottolineato che la direttiva dell’Unione Europea “prevede la possibilità di trattenerli con un provvedimento convalidato dall’autorità giudiziaria e che l’alternativa da offrire sia che possano decidere di prestare una sorta di garanzia anche economica per evitare il trattenimento”. Infine ha concluso: “A me sembra una questione marginale rispetto all’obiettivo che è quello di risolvere il problema storico di tenere le persone in un limbo per anni sul nostro territorio con grave carico sul bilancio dello Stato”.