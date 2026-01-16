Milan batte Como 3-1: Rabiot segna una doppietta e i rossoneri puntano al titolo

Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale nella sua rincorsa al titolo, superando il Como con un punteggio di 3-1. Questo risultato, ottenuto in trasferta, consente ai rossoneri di accorciare le distanze dalla capolista Inter, ora a sole tre lunghezze di distanza. La partita, recupero della sedicesima giornata di Serie A, ha visto un alternarsi di emozioni e colpi di scena, rendendo il match avvincente fino all’ultimo minuto.

La cronaca della partita

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, ha iniziato la partita con grande determinazione e, al 10′, è riuscito a sbloccare il risultato grazie a un gol di Kempf. Tuttavia, il Milan non si è lasciato intimidire e ha pareggiato i conti al 45′ con un rigore trasformato da Nkunku. Questo gol ha dato nuova vita ai rossoneri, che sono tornati in campo nel secondo tempo con rinnovata energia.

Il secondo tempo decisivo

Nella ripresa, il Milan ha mostrato un netto cambiamento di ritmo. Al 55′, Adrien Rabiot ha portato in vantaggio i rossoneri grazie a un assist di Rafael Leao. Il francese ha dimostrato il suo valore, siglando una doppietta all’88’ e chiudendo definitivamente i conti. Con questo risultato, il Milan ha interrotto una striscia positiva del Como, che prima di questa sconfitta aveva ottenuto quattro risultati utili consecutivi.

Analisi delle formazioni

Entrambe le squadre si sono presentate all’incontro con assenze significative. Il Como ha dovuto fare a meno di Diao e Addai, oltre all’ex rossonero Alvaro Morata. Il Milan, dal canto suo, ha affrontato problemi di infortuni con Fullkrug e Leao non al meglio della forma. Nonostante queste difficoltà, entrambi gli allenatori hanno schierato formazioni competitive: il Milan ha optato per un 3-5-2, mentre il Como ha scelto un 4-2-3-1.

Strategie e tattiche

Fabregas ha adottato una strategia offensiva, puntando sulla velocità e sulla tecnica dei suoi trequartisti. Allegri, invece, ha scelto un approccio più cauto, consolidando la difesa e cercando di colpire in contropiede. Questa scelta si è rivelata vincente, consentendo al Milan di ribaltare la situazione dopo un inizio difficile.

Implicazioni in classifica

Grazie a questa vittoria, il Milan si posiziona al secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze dall’Inter. I rossoneri continuano a inseguire il sogno di tornare a sollevare il trofeo di campioni d’Italia. Il Como, dal canto suo, resta a quota 34 punti, mantenendo però una posizione di tutto rispetto al sesto posto, a cinque punti dalla zona Champions League.

La sfida tra Milan e Como ha nuovamente evidenziato l’imprevedibilità del campionato di Serie A, con eventi in grado di modificare il corso delle squadre in modo repentino. I tifosi rossoneri possono ora guardare al futuro con un rinnovato ottimismo, auspicando che la squadra continui a mantenere questo slancio positivo. L’attuale situazione del Milan, che si trova in una posizione favorevole, potrebbe rappresentare un’opportunità per consolidare le ambizioni di classifica.