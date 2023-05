Milano, rintracciato con il gps scooter rubato: arrestati due marocchini

I furti a Milano non danno tregua. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 aprile, due uomini dalla cittadinanza marocchina di 29 e 61 anni sono stati arrestati dai carabinieri poiché ritenuti responsabili del furto di un motorino.

Lo scooter rubato davanti al Tribunale

Il furto è avvenuto in via Freguglia, proprio di fronte al Palazzo di giustizia. Ad accorgersi del furto e a lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario dello scooter, residente in quella strada. Ricevuta la chiamata, i carabinieri hanno subito dato il via alle operazioni di ricerca e, attraverso il sistema di rilevamento gps del ciclomotore, sono riusciti a rintracciarlo in via Anfossi con a bordo due persone, i due uomini di cittadinanza marocchina suddetti (peraltro irregolari e con piccoli precedenti).

In attesa del processo per direttissima

Avvenuto il tracciamento, i due extracomunitari sono stati immediatamente bloccati, identificati e arrestati con l’accusa di furto. Secondo le autorità sarebbero stati loro a forzare il blocca ruota del mezzo. Al momento entrambi si trovano nelle camere di sicurezza del comando di via Moscova e sono in attesa di essere giudicati per direttissima (l’udienza dovrà avvenire entro i 15 giorni dall’assunzione dei rei confessi della qualità di indagati).