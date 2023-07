Per cause che sono ancora da accertare, un tram della linea 15 è uscito dai binari e ha finito la sua corsa urtando violentemente contro un albero: i feriti sono sei, una signora è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso

Milano, tram contro un albero

Un tram della linea 15 è deragliato intorno alle 15.40 a Milano, finendo la corsa contro un albero. L’incidente si è verificato in via Medeghino.

Per cause che sono ancora da accertare, il tram – che viaggiava in zona centro – è uscito dai binari: il pantografo è finito sui binari, mentre il mezzo dell’Atm ha urtato violentemente contro un albero.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale, sono giunte tre ambulanze e un’auto medica del 118. Al momento risultano sei feriti non gravi, tra i passeggeri e il macchinista del tram. Una donna però è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso.

Tra le possibili cause del violento incidente, un guasto tecnico o la presenza di qualcosa sui binari che ne ha determinato il deragliamento.

La sostituzione della corsa

In seguito all’incidente, i tram della linea 15 sono stati sostituiti momentaneamente dai bus tra Porta Lodovica e Rozzano, mentre hanno continuato a procedere con il normale servizio nella tratta tra Duomo e Porta Lodovica.

(Immagine di repertorio)