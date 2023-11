Milano, cadavere nudo in avanzato stato di decomposizione nel fiume Lambro: i...

La terribile scoperta è stata fatta a Milano dove il corpo nudo e ormai senza vita di un uomo è stato trovato nel fiume Lambro. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. Sulla misteriosa vicenda, stanno indagando le forze dell’ordine al fine di indentificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Milano, trovato un corpo nel fiume Lambro

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato in via Rombon a Milano, nello specchio d’acqua del fiume Lambo. Ad effettuare il ritrovamento, sono stati gli uomini del corpo dei vigili del fuoco.

Sulla base delle prime informazioni diffuse, il cadavere rinvenuto nel capoluogo lombardo era privo di vestiti e in avanzato stato di decomposizione.

Indagini in corso

A seguito dell’avvistamento, in un primo momento, il cadavere sembrava essere quello di una donna. Dopo aver recuperato la salma, è stato appurato che la vittima fosse, invece, un uomo.

Sul luogo della tragica scoperta, oltre ai vigili del fuoco, si è prontamente recato il medico legale di turno che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Oltre al medico legale, in via Rombon erano presenti anche gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello e gli agenti della polizia scientifica.