Dopo la finalissima di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha confermato l’addio al Cantante Mascherato. Lo show va in panchina per fare spazio ad un altro format a cui la conduttrice sta già pensando.

Milly Carlucci conferma l’addio al Cantante mascherato

Il Cantante mascherato va in panchina per fare spazio ad un altro show. A confermare il chiacchiericcio è stata la conduttrice Milly Carlucci che, ospite di TvTalk, ha annunciato che in accordo con la Rai ha deciso di non fare una nuova edizione del format che vede i concorrenti esibirsi dietro una maschera.

L’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha annunciato:

“La Rai mi ha chiesto di far riposare Il Cantante Mascherato, che è un figlio prediletto e magari lo riporteremo in onda l’anno prossimo o fra due anni, vediamo quando. Mi hanno chiesto di studiare qualcosa di diverso e ci stiamo muovendo intorno ad un concetto che ci piace tanto, ovvero il confronto tra la celebrità, ovvero la persona strutturata e che ha successo, e il talento”.

Il Cantante mascherato, quindi, non è stato del tutto cancellato. Per il momento va in panchina, poi si vedrà.

Cosa si farà a posto del Cantante mascherato?

Al momento, non è ancora chiaro cosa si farà al posto del Cantante mascherato. Sappiamo che si tratta di un format che vede al centro della scena personaggi Vip giudicati da una giuria. Quindi, si tratta sempre di un talent. In attesa di qualche dettaglio in più, Milly si gode il successo di Ballando con le Stelle. La Rai, in una nota ufficiale, ha fatto sapere: “Un risultato record che premia lo storico format condotto da Milly Carlucci che nella stagione 2023 ha ottenuto una media di 3 milioni 300 e il 23,9% di share“.