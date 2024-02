Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato nella notte a Roma a causa di dolori al petto. Tuttavia, secondo una nota diffusa dal ministero della Difesa, le sue condizioni sono buone. Gli esami effettuati hanno rivelato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci. Il ministro sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per individuare le cause del malore.

Le condizioni di Crosetto

Crosetto è stato portato in ospedale per un persistente dolore al petto. Gli esami e il monitoraggio immediatamente eseguiti hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni al cuore. Nonostante il ricovero, le sue condizioni di salute sono buone. Nelle prossime ore verranno condotti ulteriori esami per comprendere meglio la situazione.

Gratitudine per gli auguri

Il comunicato del ministero della difesa si conclude con i ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e affetto ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico. Anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo augurio di pronta guarigione a Crosetto, sottolineando la sua forza e determinazione nel superare questa sfida. Meloni ha comunicato di aver parlato con Crosetto telefonicamente e ha riportato che il ministro si sente abbastanza bene. Queste dichiarazioni sono state fatte dalla presidente del Consiglio a margine delle celebrazioni per il 95° anniversario dei Patti Lateranensi e per il 40° anniversario dell’accordo di modificazione del Concordato.