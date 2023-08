Miriam Leone è incinta: il tenero annuncio e i dettagli

Miriam Leone ha annunciato di essere al quarto mese di gravidanza: molto presto lei e il marito Paolo Carullo saranno genitori.

Miriam Leone incinta: il primo figlio

Con un’intima intervista a Vanity Fair, l’attrice Miriam Leone ha confessato per la prima volta di essere in attesa di un bebè. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”, ha ammesso, e ancora: “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”.

L’attrice ha da poco festeggiato il suo primo anno di matrimonio con suo marito e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto. Al momento non è dato sapere se i due avranno un bambino o una bambina e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più in merito alla questione. L’attrice, al momento, ha confessato di essere al settimo cielo.