Miriam Leone festeggia l'anniversario di nozze: la dedica a suo marito

Miriam Leone ha dedicato un post via social al suo secondo anniversario di matrimonio con Paolo Carullo con cui, molto presto, avrà il suo primo figlio.

Miriam Leone: l’anniversario di matrimonio

Miriam Leone è più felice che mai e nelle ultime ore, attraverso i social, ha dedicato un romantico messaggio a suo marito Paolo Carullo in occasione del loro secondo anniversario. L’attrice è incinta per la prima volta e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se lei e il marito avranno una bambina o un bambino (finora i due sono stati estremamente riservati in merito alla gravidanza).

“Due anni ca “ni maritamu” (tradotto: che ci siamo sposati!)… ho il cuore pieno di amore ogni giorno!!!

Sempre grazie alle persone che hanno reso il nostro giorno stupendo per sempre… vi vogliamo bene amici e family … grazie anche a tutti voi che avete partecipato e partecipate della nostra gioia… e grazie a te, amore mio, che mi abbracci e mi fai ridere così … buon anniversario in dolce attesa !!!”, ha scritto l’attrice nel suo post dedicato al marito, mentre lui le ha risposto scrivendo: “Ti amo”. I fan hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia e si chiedono quando Miriam Leone svelerà finalmente ulteriori dettagli sulla sua gravidanza.