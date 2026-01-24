A Torino, un 19enne è stato rinvenuto in fin di vita questa notte vicino alla sua bicicletta all’incrocio tra corso Marconi e via Nizza.

Mistero a Torino: 19enne trovato in fin di vita in strada, morto in ospedale

La vittima è Davide Borgione, 19 anni, trovato privo di sensi intorno alle 3 di questa notte, accanto alla sua bicicletta, apparentemente integra.

Nonostante i tempestivi soccorsi del 118 e il trasferimento urgente all’ospedale CTO, il giovane è deceduto prima dell’alba, lasciando amici e familiari in uno stato di incredulità e dolore.

Grande appassionato di calcio, Davide Borgione aveva giocato con diverse squadre dilettantistiche torinesi. La sua vita era segnata anche dalla musica: noto con il nome d’arte «Borgi», aveva pubblicato brani e album.

Le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Al momento non ci sarebbero testimoni in grado di chiarire come Davide sia finito a terra, e le ipotesi principali includono un incidente autonomo o coinvolgimento di altri veicoli che potrebbero essersi allontanati senza prestare soccorso.

La Polizia Municipale ha transennato l’area per consentire i rilievi tecnici e sta analizzando le telecamere di videosorveglianza vicine, nella speranza di trovare immagini utili. Chiunque fosse presente o avesse notato qualcosa intorno all’incrocio può fornire informazioni fondamentali per ricostruire questa tragedia ancora avvolta dal mistero.