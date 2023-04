Fabrizio Brandelli, affermato talent scout, molto noto nel mondo del calcio, è morto all’età di 53 anni. L’uomo, originario di Corridonia, aveva scoperto alcuni talenti arrivati in Serie A ed era stato uno dei primi a segnalare al mondo il talento del brasiliano Douglas Costa.

Morto Fabrizio Brandelli: il mondo del calcio saluta il talent scout

Il calcio maceratese saluta uno dei suoi talent scout di maggior successo. Fabrizio Brandelli si è arreso, nella giornata di ieri, a una terribile malattia che lo perseguitava da tempo. L’uomo è morto all’ospedale di Civitanova. Negli anni aveva lavorato per diverse squadre, tra cui Corridonia e Sangiustese. Per la Sangiustese era risucito a far acquistare l’ottimo difensore Omar Khailoti, che ha giocato anche in Serie A al Bologna, prima di trasferirsi al Novara.

Douglas Costa e l’ultimo saluto di tante società

Uno dei punti più alti della carriera di Brandelli è stato senza dubbio il momento in cui ha visionato, tra i primi, il talento di Douglas Costa. Il brasiliano, che si è reso protagonista negli anni di una carriera scintillante e ha militato anche nella Juventus, era ancora un perfetto sconosciuto quando fu visto per la prima volta da Fabrizio. “Un abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore. Riposa in pace Fabrizio” – è l’ultimo saluto di tante società.