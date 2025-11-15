Recentemente, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha reso noto di aver rilevato una nave di intelligence russa, la Kareliya, al largo della costa delle Hawaii. Questo evento, avvenuto alla fine di ottobre, ha attirato l’attenzione dei militari americani, che monitorano costantemente le acque vicine per garantire la sicurezza marittima.

Dettagli sull’operazione della nave Kareliya

Il 29 ottobre, la Kareliya è stata localizzata a circa 15 miglia nautiche a sud dell’isola di Oahu, un’area che si trova al di fuori delle acque territoriali statunitensi, che si estendono fino a 12 miglia dalla costa. Questo tipo di monitoraggio da parte della Guardia Costiera è una pratica consueta, attuata per proteggere le acque e le navi americane che operano nella regione.

Attività di sorveglianza della Guardia Costiera

Utilizzando un aereo da pattuglia e una nave, i membri della Guardia Costiera hanno effettuato un sorvolo della Kareliya in modo professionale e sicuro. Secondo il capitano Matthew Chong, responsabile delle operazioni della Guardia Costiera per il distretto dell’Oceania, questo monitoraggio è essenziale per garantire la sicurezza marittima e supportare gli sforzi di difesa nazionale.

Il contesto della nave Kareliya

La Kareliya è una nave di classe Vishnya, parte della flotta russa di intelligence. Questa nave è stata progettata per raccogliere informazioni e monitorare le attività navali di altri paesi. È interessante notare che la Kareliya non è nuova a queste acque; è stata avvistata in diverse occasioni nei pressi delle Hawaii, inclusi i recenti anni e.

Storia e aggiornamenti della nave

Costruita nel 1986, la Kareliya è stata sottoposta a un significativo processo di aggiornamento nel 2017, migliorando le sue capacità operative. Questo tipo di nave è comunemente utilizzato dalla marina russa per raccogliere dati e svolgere attività di sorveglianza nei mari internazionali.

Implicazioni delle attività di sorveglianza

Le operazioni di monitoraggio della Kareliya da parte della Guardia Costiera rientrano in un quadro più ampio di attività di sicurezza marittima. La presenza di navi straniere nelle vicinanze delle acque territoriali statunitensi è una questione di preoccupazione, e la Guardia Costiera collabora con altre agenzie militari e governative per garantire la protezione delle frontiere marittime americane.

In base al diritto internazionale, le navi militari straniere hanno il diritto di transitare e operare al di fuori delle acque territoriali, ma ciò non significa che la loro presenza venga tollerata senza monitoraggio. Le forze statunitensi sono pronte a rispondere a qualsiasi attività sospetta.