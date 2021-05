Monitoraggio ISS 14 maggio, nuovi colori regioni: tutta Italia gialla tranne una regione

L'Italia diventerà sempre più gialla e solo una regione rimarrà in arancione: i dati del monitoraggio ISS di venerdì 14 maggio.

Nell’attesa del consueto monitoraggio dell’ISS del 14 maggio, è già possibile fare delle ipotesi sui possibili nuovi colori delle regioni da lunedì 17 maggio: con ogni probabilità tutte le regioni saranno gialle tranne una che rimarrà in zona arancione per altri sette giorni.

Monitoraggio ISS 14 maggio

Attualmente la penisola è così suddivisa:

Tutti i territori gialli dovrebbero rimanere tali nonostante l’indice Rt in aumento in alcuni di essi. In diverse regioni il valore è infatti molto vicino a quota uno e per questo i governatori hanno chiesto una revisione dei parametri tra cui una maggior considerazione dell’Rt ospedaliero e dell’andamento della campagna vaccinale.

Monitoraggio ISS 14 maggio: solo una regione arancione

Se il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità dovesse confermare la tendenza delle ultime settimane, due regioni attualmente arancioni potrebbero passare in zona gialla. Si tratta di Sardegna e Sicilia, che hanno visto una sensibile diminuzione dei contagi e dei ricoveri che potebbe permettere loro di procedere con le riaperture di bar e ristoranti all’aperto ma anche di cinema, teatri e piscine all’aperto.

Per palestre, piscine al chiuso si dovrà invece attendere ancora qualche giorno come previsto dal calendario stilato dal governo.

Se così fosse in fascia arancione rimarrebbe dunque un’unica regione, vale a dire a Valle d’Aosta. Per la conferma bisognerà comunque attendere le consuete ordinanze del ministro Speranza che dovrebbero essere firmate nel pomeriggio di venerdì 14.

Monitoraggio ISS 14 maggio: la nuova mappa

Con il passaggio in giallo delle due isole, l’Italia si troverebbe quasi tutta tinta di giallo. Questa la nuova mappa se le previsioni sopracitate dovessero essere confermate:

zona gialla : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento, Sardegna e Sicilia;

: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento, Sardegna e Sicilia; zona arancione: Valle d’Aosta.

Dopon un breve passaggio in rosso, quest’ultima regione registra infatti ancora un’alta incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti. Motivo per cui dovrà aspettare almeno un’altra settimana per poter allentare le norme anti contagio e procedere con le riaperture.