Monitoraggio ISS 24 settembre, Rt cala a 0.82: incidenza passa da 54 a 45

L'indice di contagio è sceso a 0,82 e l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti a 45: i dati del monitoraggio dell'ISS di venerdì 24 settembre 2021.

Stando ai dati contenuti nella bozza del monitoraggio dell’ISS di venerdì 24 settembre 2021, l’indice Rt a livello nazionale è sceso nuovamente e si è stanziato a quota 0.82 (la settimana precedente era 0.85). Si osserva anche una diminuzione dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che da 54 è passata a 45.

Monitoraggio ISS 24 settembre

Osservando il report emerge che nel periodo compreso tra l’1 e il 14 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 – 0,82), al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era 0.85. Con questi numeri non dovrebbe essere previsto alcun passaggio di zona e tutta Italia, eccetto la Sicilia, dovrebbe rimanere in zona bianca per un’altra settimana.

Monitoraggio ISS 24 settembre: i dati sui ricoveri

Per quanto riguarda l’occupazione degli ospedali, la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva a livello nazionale è in in lieve diminuzione ed è pari a 5.4 (la precedente settimana ammontava a 6.1): il numero di persone ricoverate è passato da 554 (14/09/2021) a 516 (21/09/2021). Anche il tasso di occupazione delle aree mediche, secondo i dati aggiornati a martedì 21 settembre, è leggermente diminuito dal 7.2% al 6,8%.

Il numero di pazienti in degenza ordinaria è sceso da 4.165 (14/09/2021) a 3.937 (21/09/2021).