Montano Lucino: “Noi cacciatori puliamo i boschi che voi animalisti e ambientalisti sporcate mentre passeggiate”

Nella giornata di sabato 12 febbraio, il quotidiano online QuiComo ha riportato una segnalazione composta da un messaggio e da una fotografia inviata alla redazione da un lettore. Nello specifico, il lettore, Valentino, ha scritto a QuiComo il seguente messaggio: “Tanto per mettere al corrente che noi cacciatori brutti e cattivi puliamo il bosco dove gli animalisti e ambientalisti vanno a passeggiare. E lo facciamo tutti gli anni a fine stagione di caccia”.

Al messaggio, era allegata una foto di un cacciatore intento a ripulire il bosco che si trova a Montano Lucino, un comune situato in provincia di Como, in Lombardia.

In merito alla segnalazione ricevuta, il quotidiano online ha sottolineato che l’intento del lettore che ha inviato lo scatto non deve essere interpretato come la volontà di denunciare il disinteresse degli animalisti e la loro attitudine a sporcare i boschi ma è stato pensato per sottolineare come molte persone, soprattutto quelle che si scagliano contro la caccia, abbiano la tendenza a “predicare bene e poi razzolare male”.