Monza, pensionato ripara da solo una buca in strada ma viene multato

Un pensionato di 72 anni, di nome Claudio Trenta, aveva deciso di compiere una buona azione coprendo una buca sita in viale Trieste del comune di Barlassina (Monza e Brianza). Dopo le numerose segnalazioni della buca da parte dei cittadini di Barlassina, le istituzioni non si erano ancora mosse per risolvere il problema. Alla fine, Trenta è stato multato, nonostante il gesto fatto sicuramente in buona fede. L’episodio è accaduto lo scorso 26 aprile. L’uomo ha ricevuto la brutta sorpresa mercoledì 10 maggio, con una notifica di violazione del Codice della strada. Al 72enne è stato contestato il fatto di aver agito “senza la preventiva autorizzazione della competente autorità”. Oltre a dover pagare la multa, l’anziano signore dovrà anche riaprire la buca.

Pensionato copre buca e viene multato: quanto dovrà pagare?

Come informa FanPage, Trenta avrà cinque giorni per pagare la sanzione, pari a 622 euro. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, dopo cinque giorni la somma è destinata a salire a 882 euro.

Trenta non avrebbe intenzione di pagare la multa

Effettivamente, il rischio che la multa aumenti è reale, dato che il signor Trenta non avrebbe alcuna intenzione di pagare la sanzione, tuttavia, alcuni suoi concittadini avrebbero proposto una colletta per aiutarlo.