Morgan, serata da incubo durante sanremo

Quando si dice il destino: durante la prima serata dellla 73esima edizione del festival di Sanremo, abbiamo assistito allo scivolone, in senso letterale di Blanco.

Questi, accusando un problema tecnico che gli impediva di sentire la propria voce in cuffia, ha iniziato a prendere a calci le rose che ne circondavano l’esibizione. La performance si è conclusa con il cantante che include nella distruzione generale anche i sostegni posti a sorreggere la scenografia.

Ebbene, Amadeus non è riuscito a trattenere il proprio shock, affermando che il lavoro televisivo in diretta è proprio così: quando una cosa va male, inizia lo scatafascio di tutto il resto.

Il direttore artistico del festival di Sanremo 2023 ha poi condiviso la propria incredulità commentando che non vedeva follie del genere dai tempi della diatriba tra Morgan e Bugo.

Morgan viene evocato da Amadeus durante il festival, ma lui ha altre gatte da pelare

Caso vuole che Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, si trovava alle prese con il servizio via chat dell’assistenza Apple. Infatti, proprio mentre Blanco era impegnato nella propria performance deludente, questi si era appena accorto di aver perso tutti i propri file musicali dall’hard disk del proprio smartphone.

Fatto che lo ha gettato nello sconforto, poichè il dispositivo sembrava contenere alcuni lavori inediti.

Nonostante la disperazione, il cantante ha mantenuto il proprio aplomb intrattenendo con l’addetto al call center una conversazione tragicomica, in cui Morgan chiedeva a quest’ultimo quale fosse l’origine del nome indicatogli in chat, più per “interesse filologico” personale, che per sapere se si trattasse davvero di una persona reale o di un bot.