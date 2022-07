Morso della scutigera: consigli e rimedi naturali

Il morso della scutigera si può evitare prestando attenzione a determinati comportamenti e deumidificando la casa, oltre all'uso di rimedi naturali.

Sono diversi gli insetti che possono entrare in casa, ma tra i tanti la scutigera è quello che maggiormente preoccupa, anche per il suo aspetto poco gradevole. Un insetto che può arrivare a mordere l’uomo. Vediamo come comportarci nel caso di morso della scutigera e i rimedi per allontanarla dalla propria abitazione.

Scutigera in casa

Si tratta di un insetto che appartiene alla famiglia dei centopiedi. Un insetto come la scutigera ha origine nella regione mediterranea, ma si estende un po’ ovunque, in Europa, Asia e buona parte dell’America del nord, oltre a vivere in moltissimi altri stati e luoghi, e a trovare residenza nelle nostre case.

Si contraddistingue per un corpo rigido e duro di colore giallastro con delle linee dorsali scure e diverse paia di zampe. Solitamente il suo ciclo di vita dura dai 3 ai 7 anni. In casa tende a prelidigere luoghi che sono particolarmente umidi, come i bagni, le cantine o i garage, ma la si può trovare anche in cucina, nelle crepe o nelle lavanderie.

Per evitare che la scutigera entri in casa, bisogna prendere delle precauzioni e degli accorgimenti in merito. Bisogna verificare che la propria casa sia sempre pulita e in ordine in modo che non possa entrare in casa. Si tratta di un insetto molto rapido in grado di fuggire velocemente dai pericoli e andare incontro alle sue prede.

La scutigera tende a entrare in casa per una serie di motivi. Nell’abitazione ci sono temperature che sono miti e stabili, per cui questo insetto si trova a suo agio oppure può trovare riparo dalla luce, come quella tipicamente estiva e, quindi, giunge in casa. Inoltre, nelle case vi sono nascondigli umidi che questo insetto predilige.

Morso della scutigera: cosa fare

Dal momento che teme la presenza degli esseri umani, tende a nascondersi e trovare delle fessure in cui rintanarsi. La scutigera può arrivare a mordere l’uomo, ma soltanto in quei casi in cui si rende conto che la sua stessa presenza è minacciata o non ha vie di fuga. Il morso di questo insetto non è nocivo o pericoloso per l’uomo, quindi non c’è nulla da temere.

Il morso di questo insetto causa una sensazione di fastidio e di dolore lieve che non è minimamente paragonabile a quello di una ape o zanzara. In presenza di soggetti allergici, è bene sempre fare molta attenzione onde evitare che possa scatenare shock anafilattici. Dal momento che la sua presenza in casa è poco gradita, ci sono alcuni rimedi naturali utili.

Prima di tutto, è buona norma deumidificare gli ambienti di casa. I luoghi troppo secchi non sono graditi a questo insetto che ama ambienti maggiormente umidi che le permettono di essere più a suo agio. Può essere utile bloccare i punti d’accesso che ne impediscono l’ingresso in casa, quindi stuccare i fori o anche sigillare i tubi idraulici.

Si possono poi preparare dei rimedi naturali per tenerla alla larga dalla propria casa. Alcuni ingredienti naturali come polvere di caffè bruciato, pepe di Cayenne, insieme a fiori di lavanda o chiodi di garofano sono la soluzione migliore per allontanarla e si consiglia di posizionarli in luoghi strategici dove ha accesso.

Scutigera: il rimedio migliore

