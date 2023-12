È morta a 29 anni Anna Cardwell, figlia della star del reality, Shannon “Mama June”. La ragazza soffriva di un tumore alle ghiandole surrenali.

Anna Cardwell è morta a 29 anni nel tardo pomeriggio di sabato 9 dicembre. Era la figlia di Shannon “Mama June”, star del famoso reality sull’omonima famiglia. La ragazza soffriva di un tumore alle ghiandole surrenali, e dopo diversi mesi di dura lotta contro la malattia non ce l’ha fatta.

La diagnosi del tumore al quarto stadio era arrivata nel mese di luglio, e poco dopo era iniziato il primo ciclo di chemioterapia. A dare la notizia in anteprima è stata la Nbc News.

I fan sono rimasti scioccati per la triste notizia, resa note – oltre che dai media – direttamente dalla mamma Shannon, con un post sul suo profilo Instagram:

«È con il cuore spezzato che annunciamo che Anna non è più con noi. È passata a miglior vita in casa, la scorsa notte, alle 23:12 (ora locale, ndr). Ha combattuto con forza per dieci mesi e se ne è andata circondata dalla sua famiglia. Vi faremo avere più informazioni non appena ci diranno qualcosa. Vi amiamo e ringraziamo per i pensieri e le preghiere in questi momenti difficili. Nelle ultime settimane nelle nostre vite ci sono stati dei cambiamenti al di fuori del nostro controllo, ma lei è ancora con noi. Quando giungerà il momento, noi due e tutta la famiglia lo condivideremo sui social perché Anna non vorrebbe nient’altro».