Morta Lorenza Cingoli, l’autrice della ‘Melevisione’ e ‘L'albero azzurro’

La tv per ragazzi è a lutto per la scomparsa di Lorenza Cingoli. Storica autrice di trasmissioni rimaste nella storia della Rai per i più giovani: tra i titoli a cui ha lavorato spiccano su tutti ‘L’albero azzurro‘ e la ‘Melevisione‘. S’è spenta a 58 anni.

Addio a Lorenza Cingoli, autrice della ‘Melevisione’ e ‘L’albero azzurro’: “I suoi programmi continueranno a divertire le future generazioni“

Nata ad Ancona a marzo del 1965, era stata da tempo ‘adottata’ da Milano. Impossibile dimenticare il grande lavoro svolto in Rai dal 1996 al 2003, anni in cui è stata autrice degli amatissimi programmi per ragazzi ‘L’albero azzurro‘ e la ‘Melevisione‘, incarico che, in quest’ultimo caso, ha ricoperto dal 2004 al 2015.

Si deve a Lorenza Cingoli l’ideazione del celebre coniglio della Junior Tv. Si ricorda inoltre la collaborazione con Dario Fo, con cui ha lavorato spalla a spalla nel 199 nel lungometraggio cartoon ‘Johan Padan alla descoverta de le Americhe‘, tratto dal testo teatrale presentato al Festival di Venezia.

Intensa anche la sua attività in qualità di scrittrice di libri e racconti per giovani e giovanissimi. Tra questi: ‘Le più belle storie dell’Iliade’, sempre con Martina Forti (Ed. Gribaudo), ‘L’isola che non c’era e James’ e lo ‘sguardo del gigante’ (Lapis). Nel 2020, in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello, scrisse il romanzo ‘Raffaello e lo scorpione lucente’.

Tra gli ultimi lavori si sottolinea ‘Calzino‘, registrato nella sede Rai di Torino, in quella che è stata definita la sua “casa, il luogo dell’impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni. I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni“, si legge nella nota che ne ha comunicato la scomparsa.