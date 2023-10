Morta Tabby Brown, famosa ex di Balotelli: aveva 38 anni

La modella britannica Tabby Brown si è spenta a 38 anni. La notizia è stata annunciata dal suo manager, ma non sono state ancora rese note le cause del decesso. Nel 2011 la modella era stata legata a Mario Balotelli, ma la liaison era terminata a causa di alcuni presunti tradimenti.

Tabby Brown è morta

Il mondo della moda piange Tabby Brown, la modella 38enne che nel 2011 aveva vissuto un’importante storia d’amore con Mario Balotelli e che ha posato per Elle, Cosmopolitan e Playboy. Era stata scelta come volto per alcune pubblicità e sui social aveva conquistato centinaia di follower grazie alla sua bellezza mozzafiato. In tanti in queste ore stanno riempendo i suoi canali ufficiali con messaggio di cordoglio e affetto, e sono in attesa di saperne di più in merito alla sua scomparsa. Al momento le cause della morte sono ancora sconosciute, e non è dato sapere con esattezza dove e quando si svolgeranno i funerali della modella.

La storia con Mario Balotelli

In merito alla fine della sua storia d’amore con Mario Balotelli, Tabby Brown aveva confessato a il Mirror: “Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi “lei è solo un’amica”. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole”. Al momento il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua scomparsa.