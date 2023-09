A rivelare le cause di morte dell’attore Angus Cloud è stata l’autopsia eseguita sul corpo del 25enne: una miscela di droghe ha stroncato la vita dell’attore, diventato famoso per il suo ruolo nella serie Hbo “Euphoria“.

L’autopsia

A distanza di quasi due mesi dalla morte dell’attore avvenuta il 31 luglio, è arrivata la conferma da parte del portavoce del Dipartimento di patologia forense della contea di Alameda, in California, che ha dichiarato: “Cloud è morto a causa di una miscela letale di fentanyl, cocaina, matanfetamine e benzodiazepine. La sua è considerata un’overdose accidentale“.

La morte del padre pochi giorni prima

Molte persone a lui vicine, nel giorno della sua morte, avevano fatto sapere che l’attore aveva lottato intensamente per la perdita del padre, scomparso una settimana prima: “Il solo conforto che abbiamo è sapere che Angus ora si è riunito con il suo papà, che era il suo migliore amico. Aveva parlato apertamente della sua battaglia per la salute mentale e speriamo che la sua morte possa ricordare ad altri che non sono soli e che non dovrebbero lottare da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, la sua risata, il suo amore per tutti“, il comunicato dei familiari dell’attore.

