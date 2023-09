Durante la conferenza stampa per la nuova stagione, il patron di Striscia la Notizia ha annunciato le novità del programma, concedendosi anche alcune dichiarazioni sull’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Antonio Ricci, retroscena su Barbara D’Urso

La 36esima edizione del Tg satirico di Canale 5 sarà inaugurata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Antonio Ricci, tuttavia, ha ammesso di aver chiesto a Barbara D’Urso di prendere parte alla prima puntata. Lei, però, avrebbe declinato l’offerta per motivi legali. “Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore” spiega il produttore “Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”. Intanto la prima vera novità del programma sarà l’orario in cui terminerà, ossia alle 21:25. “In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della Rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima” ha detto l’autore. Confermati, invece, gli inviati e le veline, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Da Fabio Fazio a Myrta Merlino

La nuova edizione di Striscia la Notizia si presenta piena di sorprese e cambiamenti. “Il mercato televisivo si è ulteriormente aperto, il primo colpo è stato Fazio che lascia la Rai e secondo me ha fatto bene perché è inutile restare in un posto dove sei solo sopportato. Poi c’è la sua parte da vittima, che è da Oscar” ha aggiunto Ricci rispondendo alle domande dei giornalisti. E a chi gli chiede un parere sulla nuova conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, dice: “Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara D’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.