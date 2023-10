Morte di Matthew Perry: il messaggio di cordoglio del cast di Friends

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno rilasciato un comunicato congiunto a seguito della scomparsa di Matthew Perry.

Matthew Perry: il comunicato congiunto del cast di Friends

Per oltre 30 anni Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer sono stati ottimi amici e i tanti hanno trascorsi sul set di Friends sono serviti a rendere la loro amicizia ancora più solida e forte. A 48 ore dalla scomparsa del celebre Chandler di Friends, i 5 ex volti del cast hanno rilasciato un comunicato congiunto con cui hanno espresso tutto il loro dolore. “Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita incolmabile”, si legge nel messaggio, e ancora: “Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo”.

Al momento sembra che Perry sia annegato nella vasca della sua casa di Los Angeles a seguito di un arresto cardiaco, ma solo l’autopsia potrà stabilire con certezza le cause della morte.