Il dolore di Susy per la scomparsa del marito Lorenzo Della Femine, conosciuto su TikTok come Mister Pella Pazzo.

Sono passati diversi giorni dalla morte di Lorenzo Della Femine, conosciuto su TikTok come Mister Pella Pazzo. Dopo un breve periodo di comprensibile silenzio, sono arrivate le prime dediche sui social da parte dei famigliari del TikToker. La prima a rompere il silenzio è stata la moglie Susy che ha postato su TikTok il seguente breve messaggio: “Manchi al cuore”.

Mister Pella Pazzo: il ricordo della sorella

Alessia, sorella di Mister Pella Pazzo, ha invece condiviso un video sui social media dedicato al fratello e ai suoi figli, dando l’addio definitivo alla figura di “roccia” che Lorenzo rappresentava per lei.

L’amore di Mister Pella Pazzo per i suoi follower

Mister Pella Pazzo condivideva un grande amore per i suoi follower sui social media. Come informa Internapoli, questo amore è stato dimostrato da un piccolo murales dedicato a lui. Questo murales è stato creato da alcuni camionisti amici e seguaci di Lorenzo, che hanno utilizzato bombolette spray per scrivere un messaggio significativo: “Amatevi più che potete… la vita può togliervi tutto in un attimo.”

Mister Pella Pazzo: l’addio da parte dei fan

Anche alcune personalità famose sui social media hanno espresso il loro cordoglio per la vicenda, tra cui l’attore di “Gomorra 5” e “Mare Fuori 2”, Massimo Cerbone. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Cerbone ha salutato il suo caro amico, ricordando il loro incontro sul set di “Gomorra 5” e commentando la prematura scomparsa del TikToker con le seguenti parole: “Troppo presto per morire. Buon viaggio Mister Pella Pazzo”.