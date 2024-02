Julija Borisovna, la moglie di Alexei Navalny, è intervenuta durante la Conferenza della sicurezza di Monaco dicendo che se la notizia del marito fosse vera, Putin e altri responsabili russi saranno puniti per quello che hanno fatto.

Navalny, la moglie: “Putin è il responsabile”

“Non so se dovrei credere o no a questa notizia orribile“, ha detto la moglie del dissidente russo sottolineando che la notizia della morte del marito finora proviene solo da fonti statali. “Non possiamo credere a Putin e al suo governo, perché mentono continuamente. Ma se questa notizia è vera, Putin e tutto il suo staff, tutti i suoi uomini, pagheranno per quello che hanno fatto. Saranno portati davanti alla giustizia e questo avverrà presto. Tutte le persone del mondo devono combattere contro questo male, questo orribile regime in Russia e Putin deve essere ritenuto personalmente responsabile per tutte le atrocità commesse nel nostro paese negli ultimi anni“, ha continuato la moglie dell’oppositore, sottolineando di aver deciso di restare a Monaco di Baviera e parlare, prima di tornare dai sui figli, “perché è quello che avrebbe fatto Alexei“.

La madre: “Non voglio le condoglianze”

“Non voglio sentire alcuna condoglianza. Abbiamo visto mio figlio nella colonia penale il giorno 12, avevamo una visita. Era vivo, sano, allegro” ha dichiarato Lyudmila Ivanovna Navalnaya, la madre di Alexei Navalny.

