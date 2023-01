La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto il mondo intero e la famiglia, fino ad oggi chiusa nel dolore, ha rotto il silenzio.

La sorella della vedova Cathryn White Cooper ha sottolineato che sono tutti addolorati, ribadendo che questo non è il momento di parlare.

Morte Vialli: parla la sorella della vedova

Con una nota affidata ai giornalisti, la moglie di Gianluca Vialli, Cathryn White Cooper, ha rotto il silenzio. La donna, com’è normale che sia, non ha speso tante parole, ma ha sottolineato che tutta la sua famiglia è “devastata“. A dire la sua anche la sorella della vedova, che ha ammesso che questo non è il momento giusto per parlare.

“Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto“, ha dichiarato la moglie di Vialli.

Morte Gianluca Vialli: l’immenso dolore dei familiari

La sorella di Cathryn ha dichiarato:

“Non è il momento giusto per parlare, sono giorni molto tristi. L’affetto che ci sta arrivando dall’Italia è incredibile, mio figlio che è lì me l’ha raccontato. Luca era una grande persona: non era più solo un campione, ma un simbolo”.

I funerali di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli e sua moglie, genitori di Olivia e Sofia, rispettivamente 18 e 16 anni, sono sempre stati super riservati. I funerali, per volere del grande campione, si svolgeranno a Londra in forma strettamente privata. Secondo Il Corriere della Sera, le esequie si svolgeranno nella giornata di lunedì 9 gennaio 2023.